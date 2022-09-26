Через відсутність електрики більшість станцій поки що працюють на генераторах.

У Харківській області за останні два тижні відремонтували 27 базових станцій зв’язку.

Про це повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ремонтні роботи провели в Ізюмі, Балаклії, Вовчанську, Куп’янську та інших звільнених від росіян населених пунктах.

"Співпрацюємо з ДСНС, щоб швидше розмінувати території біля всіх станцій і щоб оператори продовжили відновлення зв’язку. Через відсутність електрики більшість станцій поки що працюють на генераторах. Проблему з електроживленням енергетики намагаються вирішити", – зазначив міністр.

Фото: Facebook/Михайло Федоров мобільний зв'язок ремонт Харківщина

Нагадаємо, раніше вдалося відновити зв’язок на Полтавщині. Майже пів області було без інтернету та мобільного зв’язку, бо вийшов із ладу регіональний вузол мобільного оператора.