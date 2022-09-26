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У ФСБ Росії порахували, що через мобілізацію з РФ втекли понад 260 000 чоловіків

Із середи в адміністрації президента РФ обговорюють закриття кордонів для чоловіків призовного віку.

У ФСБ Росії порахували, що через мобілізацію з РФ втекли понад 260 000 чоловіків
Фото: ТАСС

Після оголошення часткової мобілізації з Росії вже виїхали 261 000 чоловіків.

Про це пише "Новая газета. Европа" з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії.

За інформацією видання, в останній довідці ФСБ за 25 вересня вказується, що з середи до вечора суботи з РФ виїхали 261 000 чоловіків.

В адміністрації президента РФ обговорення про закриття кордонів Росії для чоловіків призовного віку почалися з середи, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають з країни.

Джерело "Новой газеты. Европа" сумнівається у достовірності даних ФСБ, оскільки до цього прикордонна служба ФСБ "не працювала так швидко". За його словами, навесні більше намагалися виходити з даних, отриманих від стільникових операторів, що надходять пізніше.

Однак "атмосфера в адміністрації президента сприяє тому, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, поки не пізно".

 

При цьому "у керівників немає зустрічей з президентом на другу половину вересня". Але ще на початку місяця подібні зустрічі були кілька разів на тиждень.

Нагадаємо, в Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії. Нападник перед пострілами сказав: "Зараз усі поїдемо додому".

 

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