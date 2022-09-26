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​МАГАТЕ провело інспекцію на Хмельницькій АЕС

Метою візиту МАГАТЕ була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

​МАГАТЕ провело інспекцію на Хмельницькій АЕС
Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

Міжнародне агентство з атомної енергії провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє сайт Державної інспекції ядерного регулювання України. 

"З 24 по 25 вересня 2022 року на ВП «Хмельницька АЕС» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН. 

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