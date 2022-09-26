У Херсонській області тривають бої, в Харківській – ворог вдарив по пʼяти районах

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Одеську область уночі ворог атакував дронами-камікадзе. Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об’єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають. Інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

Сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.

Знову потерпав від ворожих обстрілів Нікопольський район Дніпропетровської області, росіяни обстріляли його девʼять разів. Під удар потрапили чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Попередньо, без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені майже 40 приватних будинків, понад 20 господарських споруд, 30 панелей сонячної електростанції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. У інших громадах зараз працюють фахівці, масштаби руйнацій з’ясовуються.

У Харківській області протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували шістьох осіб. Всі постраждалі – в середньому стані.

У Луганській області протягом доби ворог обстріляв 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За ніч по позиціях захисників завдано 14 мінометних та артилерійських обстрілів. Один раз ворог застосував авіацію. Сили оборони України відбили атаки противника у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника.

У Донецькій області зранку – інтенсивні обстріли Торецька. Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За минулу добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Краматорськ, села Богатир, Іванопілля, Олексіївка, Орлівка. Обстріли з РСЗВ "Смерч", "Град", артилерії, С-300. За добу по області – троє загиблих, 11 поранених цивільних.

Сьогодні зранку обстріляно Миколаїв. За попередньою інформацією, завдано удар по промисловій зоні на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Також зранку ворог стріляв по м. Очаків. Вночі обстрілів зазнало с. Христофорівка Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено понад 15 будинків та школа. Постраждалих попередньо немає.

Вчора ввечері були обстріли в смт Березнегувате Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Також зафіксовані обстріли і в с.Широке, внаслідок чого пошкоджень зазнали один двоповерховий житловий будинок та сільгосппідприємство. Сьогодні зранку обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

У Херсонській області ситуація складна, тривають бойові дії. За інформацією ОК "Південь", нашою авіацією завдано пʼять ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Посилено вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи. Також знищено три пункти управління ворога, уражено місце розташування росгвардії у Херсоні, подавлено один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

Знищено склади ворожих боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах. Продовжується проведення псевдореферендуму про приєднання до РФ Херсонської області. Місцеві жителі його всіляко ігнорують, тому озброєні окупанти ходять по домівках херсонців, аби ті "проголосували".

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 500 окупантів, один літак і чотири вертольоти.