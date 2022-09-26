Головне за ніч. Понеділок, 26 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, вибухи в Бєлгородській області, занепокоєність Японії, перемога правих на виборах в Італії.

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали переважно в східних і південних областях.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Ростовську область РФ закрили на вʼїзд і виїзд, на окупованих територіях України росіяни вручають повістки. Водночас противник намагається реалізувати оголошений незаконний "референдум" на тимчасово окупованих територіях України.

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка. Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та восьми позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 26 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. За вчора Сили оборони ліквідували 500 ворогів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж пам’ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов’язано із ситуацією на передовій. Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону", – сказав президент.

"І хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що цього тижня буде нова хвиля української "дипломатичної активності".

Детальніше – в новині.

Цієї ночі російська армія знову атакувала Одеську область безпілотниками-камікадзе. Два з них влучили в обʼєкт військової інфраструктури, один був знищений ППО.

"Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає", – повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

Уночі 26 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю і селищу в Запорізькому районі. Є руйнування обʼєкта інфраструктури.

Внаслідок влучань виникли загоряння, постраждалих, за попередніми даними, немає.

У Дніпропетровській області окупанти всю ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. По Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах били девʼять разів, прилетіли майже 130 російських снарядів.

У місті Шебекіно в Бєлгородській області Російської Федерації увечері 25 вересня прогриміли вибухи.

Мешканці припускають, що звуки вибухів пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти, ймовірно, намагалися запустити у бік України. Очевидці пишуть, що схожа ситуація зі "самознищенням снаряда" сталася вже не вперше.

Японія застосувала додаткові антиросійські санкції. Уряд вирішив заборонити експорт товарів, повʼязаних із хімічною зброєю. До санкційного списку додали 21 російську організацію, зокрема наукові лабораторії.

Також Японія "глибоко стурбована" можливим застосуванням ядерної зброї. "Японія глибоко стурбована можливістю використання ядерної зброї під час вторгнення в Україну", – зазначили в кабінеті міністрів.

Нагадаємо, 21 вересня у зверненні щодо оголошення мобілізації Путін вчергове погрожував застосувати ядерну зброю. Міністр закордонних справ Сергій Лавров у ООН теж заявив, що Москва захищатиме "свої" території, якими вона вважатиме і окуповані частини України після псевдореферендума, всіма способами, в тому числі й із застосуванням ядерної зброї.

В Італії вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла коаліція правих партій. Уряд може вперше очолити жінка – Джорджія Мелоні.

Партія Мелоні – "Брати Італії" – має найвищу підтримку – близько 26%. Її союзник – "Ліга" Маттео Сальвіні – набрала близько 9%, хоча чотири роки тому мала аж 17%. Партія Сільвіо Берлусконі набрала 8%. Правий блок може отримати більшість в обох палатах парламенту, що потенційно дасть Італії шанс на політичну стабільність після років крихких коаліцій.

Мелоні пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. У минулому вона висловлювала євроскептицизм, а її союзники, особливо Сальвіні, мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна. Однак поживемо – побачимо.

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