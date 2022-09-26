Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Є влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Уночі 26 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю і селищу в Запорізькому районі. Є руйнування обʼєкту інфраструктури.

Внаслідок влучань виникли загоряння, постраждалих, за попередніми даниим, немає. Про це голова ОВА Олександр Старух повідомив у Телеграм.

"На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби. Терор ворога став системним. Будьте уважні. Завжди дотримуйтесь правил повітряної тривоги", – закликав він.

Фото: Олександр Старух у телеграм Удар по Запорізькій області

Фото: Олександр Старух у телеграм

Фото: Олександр Старух у телеграм

Попередня атака на Запоріжжя і навколишні села відбулася у ніч на 25 вересня. Постраждали троє людей.