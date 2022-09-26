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Зеленський повідомив про позитивні результати на кількох напрямках фронту

Президент розповів, що жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках довжиною понад 2000 км.

Зеленський повідомив про позитивні результати на кількох напрямках фронту
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - сказав Зеленський.

"І хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців", - додав президент.

Він також зазначив, що цього тижня буде нова хвиля української "дипломатичної активності".

"Нові мої звернення до політичних, до бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло. Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України також звернувся до жителів Росії із закликом не підкорятися злочинній мобілізації.

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