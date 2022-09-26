Зеленський повідомив про позитивні результати на кількох напрямках фронту

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - сказав Зеленський.

"І хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців", - додав президент.

Він також зазначив, що цього тижня буде нова хвиля української "дипломатичної активності".

"Нові мої звернення до політичних, до бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло. Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України також звернувся до жителів Росії із закликом не підкорятися злочинній мобілізації.