​Координаційний центр Меджлісу взявся допомагати кримчанам, які втікають у Грузію та Казахстан

Меджліс кримськотатарського народу доручив Координаційному центру взяти на себе усю інформаційну та іншу підтримку жителів півострова

Координаційному центру з гуманітарних питань Меджлісу кримськотатарського народу займатиметься допомогою жителям півострова, які втікають у Казахстан та Грузію.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережах.

"У зв'язку з трагічними подіями, що розгортаються у тимчасово окупованому Криму внаслідок незаконної та злочинної мобілізації громадян України (жителів Криму) до збройних сил Росії, та з метою сприяння співгромадянам у вирішенні питань, пов'язаних із в'їздом на території третіх країн, Меджліс кримськотатарського народу доручив Координаційному центру з гуманітарних питань взяти на себе усю інформаційну та іншу підтримку наших громадян", - розповіли в центрі.

До нього можуть звертатися жителі тимчасово окупованого Криму з питань в'їзду/транзитного проїзду/виїзду через Грузію та Казахстан, а також при виникненні проблем в'їзду та перебування в інших державах. Так, у Казахстані працюють координатори центру в містах Астана і Алмати.

Нагадаємо, в МЗС нині розповіли, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан. Міністерство оприлюднило алгоритм дії і перелік документів, необхідних для їзду, перебування і виїзду з цих держав.

Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.