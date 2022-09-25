Кримські татари отримали понад 1500 повісток на мобілізацію

Упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.

Про це повідомила в ефірі телемарафону представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Еспресо.

"Ми бачимо, що Російська Федерація в принципі упродовж пів року цієї великої війни намагалася призивати й відправляти на війну здебільшого людей із так званих національних республік. Фактично винищуючи таким чином малі народи, малочисельні корінні народи Російської Федерації. Що стосується окупованого Кримського півострова, вони дійсно акцент роблять на кримських татарах, намагаючись таким чином винищити генофонд кримсько-татарського народу", – говорить Ташева.

За її словами забирають не лише усіх призовного віку, а отримують повістки й чоловіки у віці понад 60 років, також ніхто не зважає на наявність хвороб.

Тим часом керівник адміністрації окупантів Криму Аксьонов заявив, що планує завершити мобілізаційні заходи у Криму до сьогоднішнього вечора, 25 вересня.

Нагадаємо, призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Путін підписав закон про посилення покарань в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.