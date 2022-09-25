В Алчевську вибух на складі окупантів, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в тимчасово окупованому Алчевську лунають вибухи на складі окупантів.

Про це Гайдай написав у Facebook.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують. У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.«Бавовна» в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що Збройні сили України поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу в Луганській області.