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В Алчевську вибух на складі окупантів, - Гайдай

"Ворожий склад. Досі гуркотить", написав керівник ОВА.

В Алчевську вибух на складі окупантів, - Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в тимчасово окупованому Алчевську лунають вибухи на складі окупантів.

Про це Гайдай написав у Facebook.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують. У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.«Бавовна» в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить", -  зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що Збройні сили України поступово беруть під вогневий контроль важливу для росіян трасу в Луганській області.

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