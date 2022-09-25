Житлові будинки внаслідок атак дронів-камікадзе в Одесі постраждали несуттєво, – Труханов

Мер каже, що скоро на вулиці виїде громадський транспорт.

В Одесі житлові будинки внаслідок атак ворожих дронів-камікадзе постраждали несуттєво.

Про це повідомив у Facebook міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Що стосується пошкоджень, то, за попередніми даними, житлові будинки, споруди навколо епіцентру вибуху постраждали незначним чином", – зазначив він.

За словами Труханова, завданням міської влади після ранкової ворожої атаки є вихід на маршрути громадського транспорту, що буде зроблено найближчим часом.

Нагадаємо, що уночі 25 вересня російська армія знову атакувала Одесу безпілотниками-камікадзе. Є влучання в будівлю в центрі міста. Атака відбулася з використанням іранських "Шахід-136". Один апарат збили над морем.

Протягом пʼятниці, 23 вересня, Росія двічі атакувала Одесу безпілотниками, закупленими в Ірану. Було влучання в портовій зоні, решту іранських БпЛА збила ППО. Від влучання загинула мирна людина.

У відповідь на застосування іранського озброєння Україна позбавила акредитації посла Ірану.