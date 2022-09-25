Головне за ніч. Неділя, 25 вересня

Чотири збитих літака противника, ворожі атаки на Запоріжжя та Одесу, удари по Дніпропетровщині та Миколаєву, псевдореферендуми окупантів.

У вівторок, 27 вересня, Радбез ООН обговорить псевдореферендуми РФ на загарбаних українських землях.

Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих українських територіях, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. “Росія має відповісти за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН”, – зазначив він.

Нагадаємо, Росія внаслідок непорозуміння вважається постійним членом Ради Безпеки ООН, тож, попри всю стурбованість і занепокоєність інших членів, заблокує будь-яке рішення щодо її кричущої поведінки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони відбили атаки ворога біля Соледара і ще пʼяти населених пунктів. Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.

За минулу добу російські загарбники завдали семи ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з ракетних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Авіація Сил оборони завдала 26 ударів – підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шести позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, пʼять пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, два склади з боєприпасами.

За один вчорашній день сили оборони України ліквідували одразу чотири ворожі літаки. Також збито пʼять безпілотників.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 25 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали 56 700 осіб. За добу сили оборони ліквідували 400 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 25 вересня російська армія здійснила ракетну атаку на Запоріжжя.

“Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару”, – повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Повідомлялося про трьох поранених, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 24 вересня над Запоріжжям сили ППО збили одну ворожу ракету, ще одна влучила у житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 поранено.

Цієї ночі російська армія знову атакувала Одесу безпілотниками-камікадзе.

Один безпілотник сили ППО збили, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. "Одесу знову атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі", – написав він.

Людських втрат немає. Братчук закликав одеситів не публікувати фото і відео з місця влучання.

Згодом у Повітряних силах додали, що атака відбулася з використанням іранських "Шахід-136". Один апарат збили над морем.

Дніпропетровщину російська армія атакувала пʼять разів за ніч. Ударів завдавали по трьох громадах Нікопольського району, повідомив в Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко.

Було випущено понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії. За попередніми даними, минулося без загиблих та поранених.

Окупанти уночі 25 вересня завдали нового удару по Миколаєву. Обстріл відбувся після першої ночі, є пошкоджені будинки.

Є влучання в мережу водопроводу, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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