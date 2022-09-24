Уночі 24 вересня над Запоріжжям сили ППО збили одну ворожу ракету, ще одна влучила у житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

“На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу. На місці події працюють відповідні служби”, – написав він.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Голова ОВА додав, що жертв могло бути більше, якби сили ППО не збили ракету, що впала за межами Запоріжжя.

"Подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", – сказав Старух.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Нагадаємо, за минулу добу у Запорізькій області через ворожі обстріли пошкоджено і зруйновано 72 об’єкти інфраструктури.