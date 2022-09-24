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“Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому”, – Гайдай розповів про “референдум” на Луганщині

Людям погрожують зброєю і записують тих, хто проти.

“Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому”, – Гайдай розповів про “референдум” на Луганщині
"Референдум" в окупованому Луганську
Фото: EPA/UPG

У Луганській області для проведення псевдореферендуму окупанти використовують фальшиві голоси. Вони змушують людей голосувати без документів і безпосередньо у місцях проживання.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що в Алчевську майже закінчилися чоловіки: кого знайшли – мобілізували, навіть за наявності броні. Одне з кращих металургійних підприємств України – Алчевський металургійний комбінат – зупинив випуск продукції, адже працювати вже нікому.

Фото: EPA/UPG

“Щоправда, є кому голосувати. На фронті житель Алчевська, або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують”, – розповідає голова ОВА.

За його даними, для підвищення явки працівники так званих “виборчих комісій” у супроводі озброєних військовослужбовців Російської Федерації примушують жителів голосувати безпосередньо у місцях проживання.

Окупанти зупиняють людей на вулиці, на заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають: “І не потрібен – ми тебе і так знаємо”.

Обдзвонюють населення. Тим, хто працює, у разі відмови з'явитися на “дільниці” погрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав у Росію, пропонуючи проголосувати там.

Нагадаємо, учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

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