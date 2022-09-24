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Російські військові б’ють по дамбах, намагаючись зірвати просування ЗСУ, – Міноборони Британії

Російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами.

Російські військові б’ють по дамбах, намагаючись зірвати просування ЗСУ, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати просування Збройних сил України.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики говорять про удари росіян балістичними ракетами по греблі на Печенізькому водосховищі на річці Сіверський Донець та Карачунівській греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

“ЗСУ просуваються вперед на південь від місць ударів уздовж обох річок, а російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами, тому, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюзам гребель, щоб затопити військові контрольно-пропускні пункти українських військ”, – йдеться у зведенні.

Однак, малоймовірно, що атаки викликали значний збій в українських операціях через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій.

 

Нагадаємо, у середині вересня окупанти кілька разів били ракетами по гідровузлу на Карачунівському водосховищі біля Кривого Рогу, щоб спровокувати розлив річки Інгулець для уповільнення контрнаступу ЗСУ на південному фронті.

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