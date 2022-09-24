​Учора ЗСУ ліквідували ще 240 окупантів, найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках

За сім місяців війни з Україною російська армія втратила близько 56 300 військових. Учора Збройні сили знищили близько 240 окупантів, 8 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 807 (+11) од,

артилерійських систем – 1 361 (+6) од,

РСЗВ – 327 (+1) од,

засоби ППО ‒ 170 (+0) од,

літаків – 255 (+1) од,

гелікоптерів – 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 681 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили атаки ворога біля 10 населених пунктів і уразили низку російських позицій. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.