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​Учора ЗСУ ліквідували ще 240 окупантів, найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках

Втрати ворога уточнюються.

​Учора ЗСУ ліквідували ще 240 окупантів, найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках
Знищений Ка-52 "Алігатор" армії РФ
Фото: armyinform.com.ua

За сім місяців війни з Україною російська армія втратила близько 56 300 військових. Учора Збройні сили знищили близько 240 окупантів, 8 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 262 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 807 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1 361 (+6) од,
  • РСЗВ – 327 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 170 (+0) од,
  • літаків – 255 (+1) од,
  • гелікоптерів – 220 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 240 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 681 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

 

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили атаки ворога біля 10 населених пунктів і уразили низку російських позицій. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

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