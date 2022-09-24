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Окупанти обстріляли з “градів” і “ураганів” дві громади на Дніпропетровщині, є поранені

Пошкоджені хлібзавод, установи, приватні і багатоповерхові будинки.

Окупанти обстріляли з “градів” і “ураганів” дві громади на Дніпропетровщині, є поранені
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Сьогодні зранку ворог обстріляв дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На світанку скерували свої “гради” та “урагани” на дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську. У Марганці поранені двоє людей – 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували.

У Марганці понад 2 000 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють. У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав. У інших районах ніч пройшла під звуки сирен, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, вчора ввечері сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу “Шахід-136”. Один з них впав на подвір‘я домогосподарства, здійнялась пожежа, від якої постраждали шестеро осіб.

 

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