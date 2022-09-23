Другий БПЛА впав на дорогу та пошкодив її.

Сьогодні ввечері, 23 вересня, сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу “Шахід-136”. Один з них впав на подвір‘я домогосподарства, здійнялась пожежа, від якої постраждали шестеро осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він додав, що одну людину прийшлось шпиталізувати. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки.

Залишки другого дрону були знайдені на одному з автошляхів області, при падінні він пошкодив 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

Голова облради зазначив, що такими дронами область атакували не вперше.

“Західні ЗМІ пишуть, що тактика використання іранських “шахідів” передбачає роботу двох дронів по одній цілі. Вочевидь, таку тактику ми сьогодні й спостерігали”, - зазначив Лукашук.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6.