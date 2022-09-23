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"Маріуполь – це Україна": завтра маріупольці виходять на національну акцію проти псевдореферендуму

Люди збиратимуться біля центрів "ЯМаріуполь", щоб показати, що місто було, є та буде українським.

"Маріуполь – це Україна": завтра маріупольці виходять на національну акцію проти псевдореферендуму
Фото: Facebook/Маріупольська міська рада

Завтра, 24 вересня, переселенці з Маріуполя вийдуть на національну мирну акцію проти псевдореферендуму, організованого Росією.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Акція стартує о 12.00. Люди збиратимуться біля центрів "ЯМаріуполь", щоб показати, що місто було, є та буде українським попри будь-які фейкові референдуми, наголосили в міськраді.

"Більшість маріупольців, а це майже 200 тисяч людей, вже виїхали на вільну територію України. Кожен з них зробив свій справжній вибір за Україну. Наразі в окупованому місті досі залишаються маріупольці, які стали заручниками російських окупантів. Вони чекають на деокупацію, проте не можуть вийти на акції протесту через смертельну небезпеку. Тому маріупольці виходять, аби підтримати Маріупольський Спротив та голосно сказати: "Маріуполь – це Україна! Так було, є та буде!", - йдеться в повідомленні.

У мерії нагадали, що росіяни влаштували фейкове "волевиявлення" в період святкування Дня міста Маріуполя.

Мирну акція запланована у Дніпрі, Вінниці, Києві, Кропивницькому, Хмельницькому, Івано-Франківську, Калуші, Одесі, Львові, Черкасах і Тернополі.

Нагадаємо, українська влада закликала мешканців тимчасово окупованих територій усіма способами ігнорувати сфальшований окупантами процес "голосування" на псевдореферендумах щодо незаконного приєднання до Росії.

У Херсоні люди не прийшли масово на "голосування". Тож росіяни для "картинки" завезли голосувати на псевдореферендум осіб із Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

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