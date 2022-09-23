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Росія здійснила ще одну спробу атаки на Одесу безпілотником-камікадзе

За сьогодні оборонці збили шість іранських безпілотників. 

Росія здійснила ще одну спробу атаки на Одесу безпілотником-камікадзе
Ілюстративне фото
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Російська армія увечері здійснила ще одну спробу атаки на Одесу ударним безпілотником. 

Сили оборони успішно знищили БпЛА, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Стріляла вся Одеса. 23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України", – повідомили Повітряні сили. 

Нагадаємо, що внаслідок денної атаки іранськими дронами в Одесі загинула мирна людина. Два апарти влучили зону біля порту. Один БпЛА було збито. 

Ще два БплА збили в Дніпропетровській області. 

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