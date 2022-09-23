Росія здійснила ще одну спробу атаки на Одесу безпілотником-камікадзе

За сьогодні оборонці збили шість іранських безпілотників.

Російська армія увечері здійснила ще одну спробу атаки на Одесу ударним безпілотником.

Сили оборони успішно знищили БпЛА, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Стріляла вся Одеса. 23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України", – повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, що внаслідок денної атаки іранськими дронами в Одесі загинула мирна людина. Два апарти влучили зону біля порту. Один БпЛА було збито.

Ще два БплА збили в Дніпропетровській області.