Росія здійснила ще одну спробу атаки на Одесу безпілотником-камікадзе

Російська армія увечері здійснила ще одну спробу атаки на Одесу ударним безпілотником.
Сили оборони успішно знищили БпЛА, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Стріляла вся Одеса. 23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України", – повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, що внаслідок денної атаки іранськими дронами в Одесі загинула мирна людина. Два апарти влучили зону біля порту. Один БпЛА було збито.
Ще два БплА збили в Дніпропетровській області.