Поліція виявила ще три місця масових поховань у Харківській області

За даними джерел, одне з них – у Вовчанську.

Поліція виявила ще три місця масових захоронень у Харківській області.

Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі. Одне з них, за повідомленням від пресслужби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки не розголошують.

Друге захоронення, за інформацією від джерел, – в місті Вовчанськ, на кордоні з Росією.

Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані і їх розмінування забирає багато часу. На розмінування одного масового захоронення сапери потребують до трьох днів. В одному з місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли близько 500 поховань цивільного населення. Також була встановлена могила з 20 військовослужбовцями із зв'язаними позаду руками.

16 вересня в Ізюмі перепоховали близько 450 убитих українців. 99% мали ознаки насильницької смерті. 19 вересня біля Ізюма виявили тіла ще 52 загиблих.