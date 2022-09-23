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Поліція виявила ще три місця масових поховань у Харківській області

За даними джерел, одне з них – у Вовчанську. 

Поліція виявила ще три місця масових поховань у Харківській області
Масові поховання в Ізюмі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Поліція виявила ще три місця масових захоронень у Харківській області. 

Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі. Одне з них, за повідомленням від пресслужби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки не розголошують. 

Друге захоронення, за інформацією від джерел, – в місті Вовчанськ, на кордоні з Росією. 

Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані і їх розмінування забирає багато часу. На розмінування одного масового захоронення сапери потребують до трьох днів. В одному з місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли близько 500 поховань цивільного населення. Також була встановлена могила з 20 військовослужбовцями із зв'язаними позаду руками. 

16 вересня в Ізюмі перепоховали близько 450 убитих українців. 99% мали ознаки насильницької смерті. 19 вересня біля Ізюма виявили тіла ще 52 загиблих. 

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