У звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України. Військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками”, – поінформував Лубінець.

Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили. Це поховання військових може бути не єдиним в області.

Також, за словами Дмитра Лубінця, є дуже великі поховання цивільного населення, загинули цілі сім’ї.

“Сім’я: батько, 1988 року народження, його дружина, 1991 року, їхня донька 2016 року народження і їхні батьки. Вони лежать поруч. За свідченням місцевих мешканців, вони всі загинули внаслідок авіаудару російського літака... Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, в Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.