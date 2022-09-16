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В Ізюмі знайшли близько 500 поховань цивільних і могилу 20 українських військових з слідами катувань

Вбиті військові ймовірно були полоненими.

В Ізюмі знайшли близько 500 поховань цивільних і могилу 20 українських військових з слідами катувань
Руйнування в деокупованому селищі Харківської області. Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

У звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення.

Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України. Військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками”, – поінформував Лубінець.

Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили. Це поховання військових може бути не єдиним в області.

Також, за словами Дмитра Лубінця, є дуже великі поховання цивільного населення, загинули цілі сім’ї.

“Сім’я: батько, 1988 року народження, його дружина, 1991 року, їхня донька 2016 року народження і їхні батьки. Вони лежать поруч. За свідченням місцевих мешканців, вони всі загинули внаслідок авіаудару російського літака... Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", – наголосив Лубінець.

 

Нагадаємо, в Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.

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