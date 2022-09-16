Україна впевнено крокує до перемоги, як на військовому, так і на мовному фронті

За останній тиждень Україна вкотре здивувала весь світ. Приголомшливий успіх контрнаступу із визволення Куп'янська, Ізюма та Балаклії остаточно зруйнував репутацію Росії як військової наддержави. Світові медіа, зокрема The Associated Press , пишуть про те, що це була найбільша воєнна поразка Кремля в Україні з того часу, як Москва відвела свої сили з Київської області, після невдалої спроби захопити столицю на початку вторгнення.

Фото: EPA/UPG

Захоплюючись Україною та нашими Збройними Силами, західні медіа зазначають про провальну пропагандистську гру кремля та його очільника. Марк Галеотті, британський політолог, один із провідних експертів з питань Росії, у коментарі The Washington Post зазначив, що Кремль ще не придумав плану, як спробувати все це пояснити своїм громадянам, тому значною мірою російські ЗМІ ігнорують погані новини, поки не отримають директиву зверху. А це, за словами Галеотті, “ознака того, що контроль держави над наративом тріскається”.

Говорячи про військові успіхи України, світові медіа наголошують на перемогах і на мовному фронті. Катарська міжнародна медіа агенція Al Jazeera у своїй статті “Як українці дерусифікуються” пише, що все менше українців розмовляють російською.

Автор статті констатує, що для Путіна мова завжди була зброєю: “З приходом до влади президента Росії Володимира Путіна у 2000 році захист російської мови став приводом для десятків дипломатичних суперечок з колишніми радянськими державами та Заходом… Тим часом Кремль ігнорував мовні права майже двох мільйонів етнічних українців, які проживали в Росії до окупації Криму, утворюючи її другу за чисельністю меншину. Жодна державна школа в Росії не дозволяє викладати українською мовою, у той час як українців примушують реєструватися етнічними росіянами під час національного перепису населення”.

Медіа зазначає, що для багатьох в Україні війна стала основною причиною відмовитися від російської мови та пов’язаної з нею культури. І зараз процес дерусифікації йде шаленими темпами.

Член правління Спілки вчителів литовської мови та літератури (LKLMS), вчителька Арунас Шилеріс вважає, що російська мова є частиною колоніальної спадщини.

Французьке видання Le Monde публікує колонку українського письменника Володимира Рафєєнка, який пояснює, чому тепер для нього стало неможливо користуватися російською мовою.

У цьому аспекті варто наголосити на важливості якісної української освіти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська сфера освіти стала однією з головних цілей Путіна – ворожі ракети цілеспрямовано знищують освітню інфраструктуру, на окупованих територіях злочинці намагаються розпочати навчальний процес за російським законодавством, а українські освітяни постійно зазнають як психологічного, так і фізичного тиску. 14 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення в Європарламенті оголосила про підтримку освіти України. Зокрема, пані Урсула зазначила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення шкіл в Україні, які були пошкоджені або вщент зруйновані російськими ракетами та бомбами. Вона наголосила на тому, що майбутнє України починається в школах, саме тому підтримка молоді є надзвичайно важливою.

Пітер Дікінсон, редактор служби UkraineAlert Atlantic Council, зазначає, що завдяки надзвичайній мужності та стійкості, яку українці продемонстрували протягом останніх місяців, українська нація наразі ближче до забезпечення справжньої свободи, ніж будь-коли за свою довгу та неспокійну історію. “Зараз життєво важливо, щоб демократичний світ залишався єдиним за Україну, оскільки війна вступає у період, який, ймовірно, стане вирішальним. Більше не повинно бути розмов про поступки чи компроміси”, – наголосив він.

І дійсно, ці шість місяців для України були найтяжчими за всю історію незалежності. Але, всупереч стражданням та болю, які вони принесли, цей час став найбільш вирішальним для нашого майбутнього. Масовий перехід на українську, відстоювання своїх мовних прав, дерусифікація громадського простору, розбудова мережі безкоштовних мовних курсів, прийняття місцевих програм з розвитку та популяризації державної мови – все це з кожним днем далі й далі віддаляє нас від колоніального минулого. Путін сам розпочав процес незворотного і остаточного краху Росії і її будь-яких імперських планів.

Захищаючи свою мову, культуру, національну ідентичність, українці вкотре наголошують – жодного компромісу між українською свободою та “тюрмою народів” бути не може.