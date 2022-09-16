Станом на 16 вересня майже вся Харківська область деокупована.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", – йдеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент додав, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. За цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

"Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", – підсумував президент.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив про те, що під час наступальних дій української армії в Харківській області російські військові несуть значно більші втрати. Хоча, з погляду законів війни, окупанти знаходяться у вигіднішій ситуації, тому що вони обороняються.