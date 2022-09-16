У Херсонській і Луганській областях тривають бої, у Донецькій окупанти вдарили по кількох населених пунктах

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

У Сумській області зранку по території Краснопільської громади прилетіло чотири міни зі сторони Росії. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає. За минулу добу ворог обстрілював Великописарівську, Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську громади, йдеться у повідомленні від ОВА.

На Дніпропетровщині цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському били пʼять разів з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі поранена жінка, медики надали їй допомогу, вона лікується вдома. У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджені три багатоповерхівки, магазин та автівка. Люди не постраждали. У Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району теж минулося без постраждалих.

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. В Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд із житловим будинком. Частково пошкоджено будинок, зруйновано пʼять гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали чотири людини, серед них діти 5 і 17 років. В Київському районі ракета зруйнувала одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, втрат немає. У смт Золочів уночі дві ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо – без втрат.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки, є постраждалі. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі 10 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей 12 і 13 років. По одній людині поранено в Ізюмському та Харківському районах.

У Луганській області загальна ситуація на лінії зіткнення залишається без змін – тривають позиційні бої. За ніч зафіксовано три мінометних і девʼять артобстрілів. Двічі окупанти застосовували РСЗВ і танки. Через масові втрати окупантів після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ, зокрема ефективних високоточних ударів у районі Перевальська, трупи російських солдатів вивозять у переповнених вантажівках.

На Донеччині вночі росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах. Серед ночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило. В Авдіївці знову був масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Незадовго до опівночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували один будинок, ще пʼять – пошкодили. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов’язкова евакуація населення триває. За добу на Донеччині п’ять цивільних загинула, шість – поранено.

У Миколаївській області вночі окупанти обстріляли смт Березнегувате, внаслідок чого частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Постраждалих немає. Населені пункти Березнегуватської громади залишаються під постійним вогнем. Так, за минулу добу були обстріли у с. Мурахівка, також обстрілів зазнала станція Березнегувате, с. Червоний Яр. Протягом минулої доби тривали періодичні обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

На Херсонщині ситуація залишається складною. Тривають позиційні бої, Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення та закріплюватися на звільнених територіях. Ворог намагався провести штурм в напрямку з Архангельського на Іванівку. Успіху не мав, із втратами відступив. Протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи виконали 140 вогневих завдань. В тому числі по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога. Під щільним вогневим контролем перебуває Каховський міст. Окупанти не мають жодної можливості ним користуватися.

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.