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Росія за добу втратила 200 окупантів і вертоліт, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 16 вересня орієнтовно становлять 54 050 осіб. За вчора оборонці ліквідували 200 окупантів. 

Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 2199 (+6) од., 
  • бойових броньованих машин – 4690 (+8) од., 
  • артилерійських систем – 1302 (+7) од., 
  • РСЗВ – 312 (+1) од., 
  • засобів ППО – 168 (+1) од.,
  • літаків – 250 (+0) од., 
  • гелікоптерів – 216 (+1) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.,
  • крилатих ракет – 233 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од.,
  • спеціальної техніки – 121 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ успішно відбили атаки окупантів, зокрема в Бахмуті й Авдіївці.

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