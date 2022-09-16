Росія за добу втратила 200 окупантів і вертоліт, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 16 вересня орієнтовно становлять 54 050 осіб. За вчора оборонці ліквідували 200 окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 2199 (+6) од.,

бойових броньованих машин – 4690 (+8) од.,

артилерійських систем – 1302 (+7) од.,

РСЗВ – 312 (+1) од.,

засобів ППО – 168 (+1) од.,

літаків – 250 (+0) од.,

гелікоптерів – 216 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.,

крилатих ракет – 233 (+0) од.,

кораблів/катерів – 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од.,

спеціальної техніки – 121 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ успішно відбили атаки окупантів, зокрема в Бахмуті й Авдіївці.