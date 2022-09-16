Росія за добу втратила 200 окупантів і вертоліт, – Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 16 вересня орієнтовно становлять 54 050 осіб. За вчора оборонці ліквідували 200 окупантів.
Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2199 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 4690 (+8) од.,
- артилерійських систем – 1302 (+7) од.,
- РСЗВ – 312 (+1) од.,
- засобів ППО – 168 (+1) од.,
- літаків – 250 (+0) од.,
- гелікоптерів – 216 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од.,
- крилатих ракет – 233 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од.,
- спеціальної техніки – 121 (+1) од.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ успішно відбили атаки окупантів, зокрема в Бахмуті й Авдіївці.