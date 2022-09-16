У Кривому Розі стабілізували водопостачання після російських ударів

Водопостачання Кривого Рогу стабілізували після російських ударів. Робота з ліквідації наслідків на гідротехнічних спорудах триває. Про це в телеграмі повідомив мер міста Олександр Вілкул.

"На ранок 16 вересня ситуація у місті та на нашому напрямку повністю контрольована", – зяавив він.

Російська армія цілеспрямовано била по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу два дні поспіль: 14 і 15 вересня. Внаслідок перших ударів на декілька метрів підвищився рівень води у річці Інгулець. Декілька будинків були затоплені. Окупанти били ракетами "Кинджал" та "Іскандер".