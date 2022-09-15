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Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
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Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу ракетами

Зафіксовано два прольоти в районі гідротехнічних споруд.

Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу ракетами
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Російські війська продовжують обстрілювати місто Кривий Ріг. Про це повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти обстрілювали гідротехнічні споруди.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, у Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, ще через кілька годин – на 40, і він й далі падає.

Сьогодні росіяни продовжили обстрілювати місто.

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