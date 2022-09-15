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"Така доля власників російського паспорта – бути ізгоями не лише у світі, а й в РФ", – Подоляк

Радник голови ОП прокоментував заборону перетинати кордон із РФ для жителів окупованих територій.

"Така доля власників російського паспорта – бути ізгоями не лише у світі, а й в РФ", – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав паспорт РФ на окупованих територіях України, починаючи з 2014 року.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Така доля власників російського паспорта – бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій Росії. Вони не потрібні ніде. «Родина бросит, сынок. Всегда»", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, тим часом в окупованих населених пунктах Луганщини триває примусова паспортизація. Росіяни та колаборанти змушують людей отримувати паспорти РФ в обмін на гуманітарну допомогу.

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