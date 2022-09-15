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Європарламент засудив депортацію та насильницьке всиновлення українських дітей у Росії

Депутати закликали російський уряд скасувати закони, які спрощують всиновлення викрадених українців. 

Європарламент засудив депортацію та насильницьке всиновлення українських дітей у Росії
Депортація дітей та дорослих з Маріуполя.
Фото: t.me/andriyshTime

Європейський парламент ухвалив резолюцію із засудженням депортації мирних мешканців та насильницького всиновлення українських дітей на території Росії.

Євродепутати відмітили і "огидну практику Росії в так званих фільтраційних таборах, де сімʼї розділяють, а ті, кого вважають неблагонадійними, зникають", зазначено на сайті парламенту.

"Вони (депутати – ред.) також вимагають покласти край всім примусовим передачам дітей, а також будь-яким всиновленням дітей, які були переміщені за міжнародно визнані кордони України", – йдеться у повідомленні. 

Підкреслюється, що депортація є воєнним злочином і потенційним злочином проти людяності. Депутати вимагають, аби російський уряд скасував усі закони, що полегшують всиновлення українських дітей. 

Нагадаємо, понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.

Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю. 

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