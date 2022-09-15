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Маляр закликала не довіряти усьому, що пишуть у мережі про ЗСУ

Лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці.

Маляр закликала не довіряти усьому, що пишуть у мережі про ЗСУ
Фото: Міністерство оборони України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошує, що лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності, і закликає довіряти тільки офіційним джерелам та особам.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Звісно, я в межах повноважень знаю, хто яку операцію на Сході чи Півдні планував, хто був проти чого і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати. Я би, звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто «зливає» державну таємницю. Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді, «лідерам думок» і телеграм-каналам поки ніхто не повідомив – і це тішить", – зазначила Маляр.

При цьому вона наголосила, що якщо станеться несанкціонований витік інформації, реагуватимуть відповідно до закону.

"Зараз дуже динамічний час, і якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється. Тобто підхід у держави дуже гнучкий і орієнтований на потреби та запити суспільства. Разом з тим ви повинні чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не їм хтось щось переказав", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики та рішень командирів.

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