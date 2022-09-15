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Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки

Армія Росії збідніла на один Су-25 і три Су-24. 

Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Су-24 (ілюстративне фото)
Фото: topwar.ru

За 14 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили пʼять цілей – один БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки.

Один Су-25 було знищено на східному напрямку, три Су-24 – на Півдні країни, повідомили у фейсбуці Командування Повітряних сил. 

Там додали, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння.

Нагадаємо, також за вчора армія ворога поменшала на 200 окупантів. 

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