Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки

За 14 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили пʼять цілей – один БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки.
Один Су-25 було знищено на східному напрямку, три Су-24 – на Півдні країни, повідомили у фейсбуці Командування Повітряних сил.
Там додали, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація, а також і ударні безпілотники Повітряних сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів про ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння.
Нагадаємо, також за вчора армія ворога поменшала на 200 окупантів.