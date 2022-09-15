У 2019–2021 роках вони підробляли довіреності для держреєстрів.

Державне бюро розслідувань викрило групу осіб, що заволоділа корпоративними правами та майном будівельної компанії на суму понад 85 млн грн. Учасниками злочинної схеми виявилися гендиректор цієї фірми та нотаріуси.

Пресслужба ДБР не озвучує назву компанії, але стверджує, що вона відома. Слідство встановило, що протягом 2019–2021 років правопорушники підробляли довіреності для незаконної реєстрації в держреєстрах. Їхнім діям сприяли правоохоронці.

"14 вересня 2022 року 13 особам повідомлено про підозру в протиправному заволодінні майном підприємства з використанням підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР і Нацоліції провели 19 одночасних обшуків у Києві та області за місцем роботи і в домівках фігурантів. Вилучили електронні носії інформації та мобільні телефони, печатки та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років", – додали в ДБР.

Нагадаємо, також ДБР перевіряє схему збагачення посадовцями Державної інспекції архітектури і містобудування (в минулому – ДАБІ) та чиновників міської ради Вінниці на оборудках з будівництвом.