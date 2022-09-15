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Володимир Зеленський подякував актору Бенедикту Камбербетчу за підтримку України

"Відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну".

Володимир Зеленський подякував актору Бенедикту Камбербетчу за підтримку України
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем.

Про це голова держави повідомив у Twitter.

Згідно з повідомленням, президент подякував актору за солідарність із Україною та українцями.

"Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами", – зазначив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб тема України залишалася однією з головних.

 

"І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, відомий британський актор Гʼю Бонневіль озвучив історію пошкоджених і зруйнованих культурних пам’яток Харкова.

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