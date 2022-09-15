Володимир Зеленський подякував актору Бенедикту Камбербетчу за підтримку України

"Відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну".

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем.

Про це голова держави повідомив у Twitter.

Згідно з повідомленням, президент подякував актору за солідарність із Україною та українцями.

"Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами", – зазначив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб тема України залишалася однією з головних.

"І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, відомий британський актор Гʼю Бонневіль озвучив історію пошкоджених і зруйнованих культурних пам’яток Харкова.