Відомий британський актор озвучив історію пошкоджених та зруйнованих культурних пам'яток Харкова

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 450 унікальних культурних та історичних обʼєктів.

Всесвітньо відомий британський актор Гʼю Бонневіль озвучив історію пошкоджених та зруйнованих культурних пам'яток Харкова.

Таке відео з'явилося в рамках міжнародного проєкту "Postcards from Ukraine" від Українського інституту.

За словами керівниці комунікацій інституту Ксенії Калини, необхідно більше розповідати про причини та форму війни світові, щоб "іноземці розуміли масштаби та наслідки, які вона матиме не лише для української культури, а й для європейської та світової загалом".

"Важливо знаходити однодумців, серед зірок та інфлюенсерів в інших країнах, які своїми голосами зможуть донести правду про жахи цієї війни до більшої кількості людей у світі", - зауважила Калина.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 450 унікальних культурних та історичних обʼєктів. Тож Український Інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію "Листівки з України"/"Postcards from Ukraine", яка розповідає про зруйновані памʼятки. У рамках проєкту створено єдину базу зі 100 пам'яток, де можна побачити масштаби руйнувань та прочитати історію кожної українською та англійською мовами.

Харків – одне із найбільших міст України, майже кожна будівля в його історичному центрі є пам’яткою архітектури. Тож Гʼю Бонневіль взяв участь у міжнародному проєкті й озвучив історію зруйнованого міста, щоб про Харків та його знищену російською армією архітектуру дізнався весь світ.

Бонневіль відомий завдяки ролі Роберта Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон", а також участі у фільмах про ведмедика Паддінгтона. Акторська гра в "Абатстві Даунтон" принесла йому номінацію на "Золотий глобус", дві поспіль номінації на премію "Еммі", а також три нагороди Гільдії кіноакторів. З початку повномасштабної війни актор активно підтримує Україну у соціальних мережах, зверненнях та зборах грошей для гуманітарної та військової допомоги.

"Історичний центр і вирви від снарядів на Майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого вартує свобода у ХХІ столітті. Проте можна знищити майдани, але не свободу", – наголосив у відео Гʼю Бонневіль.

Невдовзі Український Інститут представить іще 7 відео, в яких взяли участь гурти українські та світові зірки.

Також команда проєкту закликає всіх небайдужих розповідати світові про знищення української культури, незалежно від місця розташування розповсюджувати листівки в соціальних мережах та надсилати їх своїм іноземним друзям, щоб світ дізнався правду, про те, як Росія знищує культурну спадщину України. Для цього радять використовувати хештег #PostcardsFromUkraine.

Нагадаємо, за даними Мінкульту, за 100 днів війни рашисти знищили або пошкодили понад 300 пам’яток культури в Україні.

Тим часом для відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині створено спеціальний фонд. До наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.