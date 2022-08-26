Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
ГоловнаКультура

Парламентський комітет рекомендував Держкіно скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру, – Федина

"Тепер хід за Держкіно, пильнуймо", – наголосила депутатка.

Парламентський комітет рекомендував Держкіно скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру, – Федина
Фото: Довженко-Центр

Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Про це у Telegram повідомила членкиня комітету, нардеп від ЄС Софія Федина.

"Кілька хвилин тому Комітет з гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати наказ про "реорганізацію", а, по суті, знищення Довженко-Центру. Тепер хід за Держкіно, пильнуймо!" – йдеться в повідомленні.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що рішення комітету було одноголосним. Депутати будуть звертатися з приводу долі установи і до Кабміну.

Міністр пообіцяв, що його відомство "не тільки триматиме руку на пульсі ситуації з Довженко-Центром, а й зробить все необхідне для того, щоб убезпечити розпорошення колекції та зберегти сталість інституції".

Нагадаємо, минулого тижня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Цим документом колекцію центру розділили між різними установами, а співробітників попередили про можливе звільнення.

При цьому Громадська рада при Держкіно висловилась проти ліквідації Довженко-Центру, а дізналася про це рішення зі ЗМІ.

В Міністерстві культури заявили, що не знали про реорганізацію кіноархіву, оскільки Держкіно не підпорядковується міністерству. Хоча фільмофонд установи належить міністерству.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також