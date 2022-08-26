Парламентський комітет рекомендував Держкіно скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру, – Федина

Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Про це у Telegram повідомила членкиня комітету, нардеп від ЄС Софія Федина.

"Кілька хвилин тому Комітет з гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати наказ про "реорганізацію", а, по суті, знищення Довженко-Центру. Тепер хід за Держкіно, пильнуймо!" – йдеться в повідомленні.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що рішення комітету було одноголосним. Депутати будуть звертатися з приводу долі установи і до Кабміну.

Міністр пообіцяв, що його відомство "не тільки триматиме руку на пульсі ситуації з Довженко-Центром, а й зробить все необхідне для того, щоб убезпечити розпорошення колекції та зберегти сталість інституції".

Нагадаємо, минулого тижня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Цим документом колекцію центру розділили між різними установами, а співробітників попередили про можливе звільнення.

При цьому Громадська рада при Держкіно висловилась проти ліквідації Довженко-Центру, а дізналася про це рішення зі ЗМІ.

В Міністерстві культури заявили, що не знали про реорганізацію кіноархіву, оскільки Держкіно не підпорядковується міністерству. Хоча фільмофонд установи належить міністерству.