Парламентський комітет рекомендував Держкіно скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру, – Федина

Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Держкіно скасувати скандальний наказ про реорганізацію Довженко-Центру.
Про це у Telegram повідомила членкиня комітету, нардеп від ЄС Софія Федина.
"Кілька хвилин тому Комітет з гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Держкіно невідкладно скасувати наказ про "реорганізацію", а, по суті, знищення Довженко-Центру. Тепер хід за Держкіно, пильнуймо!" – йдеться в повідомленні.
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що рішення комітету було одноголосним. Депутати будуть звертатися з приводу долі установи і до Кабміну.
Міністр пообіцяв, що його відомство "не тільки триматиме руку на пульсі ситуації з Довженко-Центром, а й зробить все необхідне для того, щоб убезпечити розпорошення колекції та зберегти сталість інституції".
Нагадаємо, минулого тижня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Цим документом колекцію центру розділили між різними установами, а співробітників попередили про можливе звільнення.
При цьому Громадська рада при Держкіно висловилась проти ліквідації Довженко-Центру, а дізналася про це рішення зі ЗМІ.
В Міністерстві культури заявили, що не знали про реорганізацію кіноархіву, оскільки Держкіно не підпорядковується міністерству. Хоча фільмофонд установи належить міністерству.