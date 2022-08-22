Майно "4 каналу" депутата-зрадника Олексія Ковальова передано до Державного агентства України з питань кіно

Процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершено.

Майно ТОВ "ТРК «Інтеррадіо»" – українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", що належав підозрюваному в держзраді депутату Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно. Таким чином, процедура конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершена.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Остаточна передача активу та майна зрадника у розпорядження держави є важливим свідченням невідворотності покарання за державну зраду та подією, яка ще на крок наближує Україну до Перемоги", – йдеться у повідомленні Державного агентства.

Нагадаємо, у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області".

На початку липня за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ "ТРК «Інтеррадіо"» – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов.

6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

15 липня, за клопотанням ДБР, народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.