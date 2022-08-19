Щоб зменшити кількість в'язнів, Кабмін розширив перелік видів покарань, за які не садитимуть у тюрму

Чиновники кажуть, що це має забезпечити виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства.

Кабмін на засіданні схвалив проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективної роботи пенітенціарної системи в умовах воєнного стану".

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Таким чином уряд розширює перелік видів покарань, альтернативних позбавленню волі. На думку чиновників, це дозволить зменшити кількість осіб у тюрмах і забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства.

Наприклад, обмеження волі пропонують замінити новим видом покарання - пробаційним наглядом.

"...Аналіз практики застосування обмеження волі свідчить про його неефективність та необхідність перегляду. Пробаційний же нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції його від суспільства на строк від одного до п'яти років. Як додаткове покарання може застосовуватися на строк від одного до трьох років. При цьому у разі призначення пробаційного нагляду як додаткового до покарання у вигляді штрафу, його строк не може перевищувати одного року", - пояснили в Мін'юсті.

Також суд може зобов’язати особу, засуджену до покарання у виді пробаційного нагляду, носити засіб електронного контролю і проживати за вказаною в рішенні суду адресою.

У міністерстві зауважили, що нині переповнені слідчі ізолятори, адже суди як запобіжний захід призначають тримання під вартою

"Саме тому законопроєктом пропонується запровадити норми, що зроблять заставу більш доступною, як дієву альтернативу триманню під вартою. Так, передбачається, що з урахуванням майнового стану підозрюваного чи обвинуваченого, який суттєво ускладнює внесення застави, слідчий суддя, суд може розстрочити внесення застави протягом одного року", - додали у відомстві.

Нагадаємо, торік Мін'юст виставив на продаж три колишні в'язниці, а також анонсував зведення спеціальних в'язниць для "кримінальних авторитетів".