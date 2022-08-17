СБУ завершила досудове розслідування справи високопосадовців МВС, які незаконно видавали дозволи на зброю

Впродовж 2020-2021 років посадовці безпідставно видали понад 700 дозволів, за які одержали мільйонні "прибутки".

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яку створив і очолив колишній перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності МВС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

На момент викриття у 2021 році він та його спільники перебували на офіційних посадах. Вони налагодили масштабну схему з одержання неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному і пришвидшеному порядку видачі та оформленні особам дозволів на придбання та зберігання зброї, а також продовження терміну дії дозволів на право зберігання та носіння зброї її власникам.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2021 років вони безпідставно видали понад 700 дозволів, за які одержали мільйонні "прибутки".

"За матеріалами СБУ арештовано банківські рахунки колишнього високопосадовця поліції у розмірі понад 10 млн грн, одержаних незаконним шляхом", – інформує спецслужба.

Окрім колишнього першого заступника начальника Департаменту превентивної діяльності МВС, до злочинної організації входило ще чотири керівники підрозділів контролю за обігом зброї Нацполіції в Києві та інших регіонах.

Організатору та учасникам схеми повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю. Було встановлено, що понад дві тисячі дозволів були видані з порушеннями.

Крім того, ДБР встановило масштаби торгівлі дозволами на зброю в Національній поліції. Було виявлено 800 фактів незаконної видачі дозволів та перевірялось ще понад 2000.