Слідчі Національної поліції повідомили про підозру ще восьми окупантам, які мародерили в домівках у Київській області.

Про це повідомили у Нацполіції.

Йдеться про розграбування цінностей населення Бучанської міської територіальної громади Київщини.

“Представники нібито елітного підрозділу Росгвардії викрадали все, що залишали місцеві мешканці, рятуючись від “визволителів”: від спідньої білизни та одягу до побутової техніки”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність військовослужбовців військової частини № 6720 Росгвардії країни-агресора.

“З 24 лютого по 31 березня, діючи умисно, всупереч порядку додержання законів та звичаїв війни, визначених міжнародними Конвенціями, російські воєнні злочинці розграбовували приватне майно місцевого населення. При цьому відібране майно не могло бути використано у військових цілях, відтак окупанти обкрадали людей виключно з метою особистої наживи”, – зазначили у поліції.

Викрадені речі окупанти пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир.

Загалом на даний час у вказаному провадженні, відкритому за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), повідомлено про підозру вже 18 мародерам у російській військовій формі. Раніше було повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, під час зачистки селища Потьомкіне, що на Херсонщині, військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ знайшли в речах мертвих окупантів цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян.