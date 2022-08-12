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Верховний Суд підтримав вирок ексголові РДА на Хмельниччині за хабарництво

Колишнього посадовця засудили до 9 років в'язниці.

Верховний Суд підтримав вирок ексголові РДА на Хмельниччині за хабарництво

Прокурори відстояли у Верховному Суді вирок ексголові Полонської райдержадміністрації у Хмельницькій області за хабарництво.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Ізяславський районний суд Хмельницької області визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди та засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 4  ст. 368 КК України)”, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, рішенням суду його позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що ексголова РДА з березня по серпень 2018 року вимагав та одержав від представника підприємця 17 200 доларів неправомірної вигоди. 

“За ці кошти він обіцяв винесення розпорядження на виготовлення технічної документації із землеустрою, затвердження технічної документації та в подальшому укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства строком на 10 років”, – зазначили у прокуратурі. 

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру в шахрайстві колишньому декану київського вишу, який за гроші допомагав студентам-медикам складати "КРОК".

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