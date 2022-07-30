Підозрюваного у вбивстві 7 добровольців на Житомирщині відпустили під домашній арешт, – родина загиблого

Анатолія Захаренка, якого судять у справі про вбивство сімох осіб у травні 2020 року в селі Новоселиця Житомирської області, відпустили під домашній арешт.

Про це у соцмережі Facebook написав Максим Вульчин – син одного із загиблих, нацгвардійця Віталія Вульчина.

27 липня суд змінив запобіжний захід підозрюваному "через стан здоров’я".

“Адвокати Захаренко проштовхнули зміну запобіжного захисту з тримання під вартою на домашній арешт, посилаючись нібито на незадовільний стан Захаренка Анатолія, який два роки тому підло вночі вбив мого батька – старшого сержанта НГУ Вульчина Віталія, та шість його побратимів. Суд ухвалив рішення”, – написав Максим Вульчин.

За його словами, Захарченко заявив про проблеми зі здоров’ям – нібито він інвалід, який ледь ходить, і у якого постійно підіймається тиск. Водночас він подав клопотання з проханням випустити його “воювати”.

“Як так виходить, що проводити засідання він відмовляється, посилаючись на стан здоров'я, а от розглядати зміну запобіжного заходу ні, хоча і те, і друге – це однакова процедура?”, – додав Максим.

Дружина загиблого Інна Вульчин написала, що зміна запобіжного заходу відбулася на підставі клопотання його адвокатів про те, що у Захарченка був інфаркт, наслідки якого у СІЗО не лікують.

“Ми до останнього не вірили, що це відбудеться, але та сторона методично декілька місяців зривала та затягувала засідання, то ж розгляд по справі не відбувався. Варіанти скарг на здоров'я були різні, це був цирк, але сьогодні таки вбивця домігся того,чого прагнув найбільше. Я не можу передати, яке це знущання з нас, потерпілих, які цей цирк спостерігали півтора року, і яких моральних і психічних сил нам це все коштує. Як гадаєте, яка верогідність того, що він не втече? Гадаю – нульова”, – зазначила жінка.

Фото: facebook.com/inna.vulchin Анатолій Захарченко

Нагадаємо, 22 травня 2020 року у Попільнянському районі Житомирської області місцевий орендар озера з мисливської рушниці застрелив сімох людей. Жертвами стрілянини стали учасники АТО на Донбасі – усі семеро були добровольцями.

У листопаді 2020 року поліція Житомирської області скерувала до суду обвинувачення у вбивствах. У ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення щодо орендаря ставка.