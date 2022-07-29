Київський апеляційний суд помʼякшив вирок російському військовому Шишимаріну, – Ґрати

Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, засудженому до довічного увʼязнення за вбивство мирного мешканця під час повномасштабної війни в Україні. Колегія суддів на чолі з Олександром Кияшком призначила йому 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання Ґрати в Телеграм.

У травні Соломʼянський райсуд Києва визнав Шишимаріна винним у порушенні законів та звичаїв війни. Російський військовий умисно убив 62-річного мешканця села Чупахівка на Сумщині Олександра Шеліпова. 28 лютого чоловік просто трапився на шляху Шишимаріна та інших окупантів.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни. Стаття 438 КК України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.

13 липня Київський апеляційний суд почав розгляд оскарження вироку. Апеляцію подав адвокат Овсянніков. Раніше він наполягав наполягав на зміні кваліфікації справи, оскільки, мовляв, Шишимарін виконував наказ старшого за званням.