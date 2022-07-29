​Прокуратура передала в АРМА активи білоруського підприємства на 4 млрд гривень

Підприємство надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передали активи білоруського підприємства на суму близько 4 млрд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Подільська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК).

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання підприємства "Бєлоруснафта".

Правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення війни проти України.

Наразі за клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права підприємства - майже 1 млрд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше на Київщині арештували білоруські локомотиви, якими Росія перевозила своїх військових та зброю до кордонів України.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Також з території Білорусі запускають ракети по українським містам.