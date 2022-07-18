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​На Київщині арештували білоруські локомотиви, якими Росія перевозила своїх військових та зброю до кордонів України

Їхня вартість становить понад 70 млн. грн.

​На Київщині арештували білоруські локомотиви, якими Росія перевозила своїх військових та зброю до кордонів України
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував білоруські локомотиви, якими РФ перевозила військових і зброю до кордонів України.

Про це повідомили в СБУ.

Три тепловози належать держпідприємству "Білоруська залізниця". Їхня вартість становить понад 70 млн. грн.

Фото: СБУ

"Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. За даними слідства, локомотиви були задіяні для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення загарбників до північних кордонів нашої країни. У подальшому вони брали участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей", - розповіли в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ виявили локомотиви на території Київщини й ідентифікували використання їх у злочинах проти України.

Фото: СБУ

Викрили злочин співробітники Департаменту кібербезпеки спецслужби взаємодіючи з підрозділами "Укрзалізниці" за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Фото: СБУ

Арештоване майно передають в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в Україні заарештували 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

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