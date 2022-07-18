Бригада, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня.

Співробітники Служби безпеки України вилучили на місці тимчасово окупованих районів Харківщини документи російських військових. Зокрема, вони свідчать, що частина російських командирів, які вторглися в Україну в лютому, керувалися топографічними картами 1969 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у 70-ті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

"І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ. Напередодні повномасштабного вторгнення ці підрозділи святкували 210-ту річницю і заявляли, що вони забезпечують командування "найсучаснішими картами, виготовленими нібито за допомогою найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів".

При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в квітні СБУ здобула карти та списки окупантів-курсантів, підрозділи яких знищили на Донеччині.