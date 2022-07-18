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Посол Ізраїлю вшанував пам'ять жертв ракетного удару росіян по Вінниці

Місце трагедії також незабаром відвідає посол Франції.

Посол Ізраїлю вшанував пам'ять жертв ракетного удару росіян по Вінниці
Михайло Бродський
Фото: facebook.com/michael.brodsky1

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський приїхав до Вінниці, щоб вшанувати пам'ять жертв російського ракетного удару.

Про це дипломат повідомив у Фейсбуці.

"У Вінниці - на місці, де минулого тижня від влучення ракети загинуло 24 людини", - написав він і опублікував фото.

Фото: facebook.com/michael.brodsky1

Раніше також повідомлялося, що посол Франції Етьєн де Понсен незабаром відвідає Вінницю, щоб вшанувати пам'ять жертв атаки РФ.

Нагадаємо, 14 липня війська Росії завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Внаслідок атаки загинуло 24 людини, з них троє дітей, 80 людей було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Загалом медичну допомогу надали 202 людям.

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