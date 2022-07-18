Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка

Василь Малюк із березня цього року був першим заступником Івана Баканова.

Фото: Цензор

Тимчасовим в.о. голови СБУ призначено Василя Малюка.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.

Василь Васильович Малюк – бригадний генерал, з березня 2022 року – перший заступник голови СБУ. До цього з 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, а ще до того, з березня 2020 по липень 2021 – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Малюк – уродженець м. Коростишів. У 2005 році здобу освіту в Національній академії наук СБУ за фахом "правознавство".

З 2001 року почав військову службі в органах держбезпеки. Працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 перейшов до центрального управління СБУ.

Нагороджений відзнакою президента "За участь в Антитерористичній організації".

Нагадаємо, учора ввечері на сайті президента зʼявилися укази про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова.

Обовʼязки в.о. генпрокурора покладені на Олексія Симоненка – заступника Венедіктової. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години.

Президент Зеленський у зверненні заявив, що масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до керівників СБУ і Офісу генпрокурора.

17 липня ДБР повідомило про затримання чинного співробітника СБУ, який до березня 2022 року очолював управління Служби в Криму. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам розвіддані проти України.

Ранком 18 липня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення очільника СБУ Івана Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення.

Рішення про їхнє звільнення президент України буде ухвалювати після проведення службових перевірок.