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Зеленський закликав призначити голів НАБУ та САП

Президент доручив прем’єр-міністру  активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

Зеленський закликав призначити голів НАБУ та САП
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізваної антикорупційної прокуратури.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що питання цих призначень - надзвичайно чутливе.

"Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що працівники антикорупційної інфраструктури виконують свої обов’язки, а також беруть участь в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого.

"Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", - додав президент.

Нагадаємо, Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС. Однією з рекомендацій ЄС є призначення керівника САП.

У січні детектив НАБУ Олександр Клименко, який виграв конкурс на посаду голови САП, повідомив, що кадрові підрозділи Офісу Генпрокурора втратили його документи.

Ексголова НАБУ Артем Ситник за результатами конкурсу був призначений на посаду в 2015 рооці і обіймав її до 2022 року.

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