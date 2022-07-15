​У Верховній Раді працює єдиний телеканал і це не є цензурою, – Корнієнко

Наразі у Верховній Раді акредитовані 5000 журналістів, і необхідно перевірити кожного з них. Пресу повернуть до Ради лише тоді, коли безпекова ситуація буде відповідною.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Преса знаходиться у Верховній Раді. Канал «Рада» працює… Це наш телеканал… Ні, це не є цензурою. Це раніше до цього можна було апелювати. Тим більше у нас є багатий досвід відвідування парламентів інших держав. І ми бачимо, що там ситуація різна. Далеко не у всіх парламентах Європи є доступ журналістів до зали засідань. У багатьох випадках це реалізується за схемою, як є, наприклад, в Київраді. Так, на екран. Тому казати, що фізична неприсутність журналістів поряд з депутатами – це цензура, я так не вважаю. Цензура – це, коли державний цензор буде писати шановній пані Соні Кошкіній: «Такого числа, в конкретній статті приберіть ці два рядки. Якщо ви це не зробите, то до LB.ua будуть якісь санкції». Оце цензура", – заявив він.

За його словами, цензура є в деяких країнах у стані війни. Наприклад, в Ізраїлі.

"А ось щодо організації роботи журналістів у тих чи інших органах державної влади – це інше питання. Воно має безпековий відтінок", – додав він.

Він нагадав, що і під час ковіду теж були обмеження для преси.

"І ви тоді теж нарікали, що вас не пускають у кулуари. Бо не було можливості спілкуватися з народними депутатами на виході із зали засідань, як люблять журналісти. Потім інфекційна складова зменшилася, і кулуари відкрили. Думаю, що все це організаційні питання, які з часом так чи інакше будуть вирішені. З часом, який рано чи пізно прийде. Більш конкретно, спираючись на безпекові рекомендації", – пообіцяв Корнієнко.

Стосовно перевірок журналістів він додав, що серед акредитованих представників медіа є ті, хто належать до вже заборонених партій.

"Або працювали на них. Чи на підсанкційні ЗМІ. Все це треба проаналізувати з цієї точки зору. Це варто б було зробити під час війни. Ми не можемо вибірково давати доступ, бо це буде обмеженням прав. Тому треба провести аналіз акредитацій. Це один момент. Інший – це безпековий фактор. Наскільки мені відомо, Апарат постійно звертається до всіх відповідних служб, починаючи від СБУ і так далі, про можливості відкриття кулуарів, запуску преси до парламенту. Та отримує відповіді, відповідно до яких далі вибудовується наша робота".